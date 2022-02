Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba pourrait déjà faire une victime colossale à Paris !

Publié le 10 février 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que l'arrivée de Paul Pogba semble être l'une des priorités du PSG pour la saison prochaine, Angel Di Maria pourrait faire les frais de ce dossier.

L'été prochain, le PSG devrait une nouvelle fois dynamiter le marché. Après avoir réussi un mercato impressionnant il y a six mois, le Qatar compte bien remettre ça notamment en flairant les bonnes affaires avec les joueurs libres. En effet, l'été dernier, le PSG a attiré Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi qui avait tous vu leur contrat prendre fin dans leur club respectif. Ce sera une nouvelle fois le cas dans six mois, notamment avec Paul Pogba.

Pour attirer Pogba, le PSG pourrait sacrifier Di Maria