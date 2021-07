Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les précisions du clan Camavinga sur son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 20h45 par La rédaction

Décidé à quitter Rennes, Eduardo Camavinga n'est toutefois pas encore parti. Et il ne serait visiblement pas si pressé que cela...

Soucieux de fournir un effectif de qualité à Mauricio Pochettino, Leonardo continue de se battre corps et âme sur ce mercato. Le directeur sportif du PSG a déjà bouclé l’arrivée de quatre recrues, dont un milieu de terrain : Georginio Wijnaldum. Et ce ne sera sûrement pas le dernier. Si Paul Pogba est la priorité de Paris, Leonardo garderait un œil plus qu’attentif sur Eduardo Camavinga qui est à un an de la fin de son contrat avec Rennes. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier.

Eduardo Camavinga n’est pas pressé de prendre une décision