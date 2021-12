Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche un gros indice sur l'avenir du Qatar !

Publié le 21 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Malgré les rumeurs de retrait du Qatar du PSG, Leonardo réaffirme l'engagement de QSI au sein du club de la capitale.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en passant sous pavillon qatari. Le club de la capitale a effectivement été racheté par le fonds d'investissement QSI afin de devenir l'un des clubs les plus puissants au monde. Cependant, de nombreux observateurs assurent que le Qatar n'est que de passage et pourrait se retirer de ce projet après la Coupe du monde sur ses terres à la fin de l'année 2022. Toutefois, au micro d' Europe 1 , Leonardo se montre très rassurant à ce sujet.

«L’amour que le Qatar a pour le PSG est incontestable»