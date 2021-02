Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ira jusqu’au bout pour Lionel Messi !

Publié le 15 février 2021 à 21h45 par Th.B.

Le PSG serait bel et bien en course pour s’attacher les services de Lionel Messi et ce gratuitement à l’issue de la saison. Le capitaine du FC Barcelone est la « signature rêvée » du PSG, mais rien ne serait encore décidé dans ce dossier.

Lionel Messi au PSG, ça chauffe ! Selon L’Équipe , dans son édition du jour, le club parisien s’activerait à tous les étages afin de convaincre le capitaine du FC Barcelone de troquer la tunique blaugrana pour arborer celle du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Neymar jouerait à fond la carte de la proximité avec son ancien coéquipier en vantant la vie parisienne et le club de la capitale. À Paris, on se mettrait même à rêver de la venue du sextuple Ballon d’or alors que le FC Barcelone est en pleine transition.

Lionel Messi, le rêve du PSG