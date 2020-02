Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Juve... Leonardo est prévenu pour Paulo Dybala !

Publié le 15 février 2020 à 7h15 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, n’a laissé aucune place au doute concernant l’avenir de Paulo Dybala.

Après l’échec de cet été, Leonardo n’a jamais vraiment oublié la piste menant à Paulo Dybala. La situation de l’attaquant a toutefois totalement changé. Après avoir été très proche du Paris Saint-Germain, de Manchester United et de Tottenham, il est devenu l’un des piliers de la Juventus et la presse italienne a annoncé une prolongation jusqu’en 2024 en préparation. Une information confirmée par Fabio Paratici. « Nous avons déjà posé les bases d’un nouveau contrat avant le mois de janvier et des nouvelles avancées auront lieu au cours des prochains mois » a récemment déclaré le directeur sportif bianconero.

Dybala, le Messi de la Juventus