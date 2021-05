Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en rajoute une couche sur le feuilleton Neymar !

Publié le 2 mai 2021 à 17h10 par La rédaction mis à jour le 2 mai 2021 à 17h32

L'avenir de Neymar est toujours incertain concernant une éventuelle prolongation de contrat. Présent à Barcelone, Leonardo a répondu brièvement aux journalistes sur la situation du numéro 10 du PSG.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le FC Barcelone ? Le PSG ? Tant de questions qui hantent actuellement les têtes des supporters parisiens et barcelonais. L'avenir de Neymar au PSG est toujours incertain. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a trouvé un accord final avec le clan Neymar pour une prolongation de quatre saisons, plus une en option, mais rien n'est encore signé pour le moment. Conscient de la situation, le Barça garderait un oeil sur Neymar et tenterait de mettre la pression sur les dirigeants parisiens pour obtenir gain de cause dès cet été.

Leonardo calme le jeu

Alors que le PSG et Neymar vivent des moments importants sur le terrain avec une place en finale de Ligue des Champions à aller chercher notamment, Leonardo lui, est en déplacement du côté de Barcelone ce dimanche. Intercepté par des journalistes espagnols à l'entrée de l'aéroport et capté par les caméras d' El Chiringuito TV , le directeur sportif du PSG s'est prononcé sur la situation de Neymar : « La prolongation de Neymar ? Il faut tout voir calmement » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Gerard Romero, journaliste de RAC 1 , sur Twitter . Le suspens reste entier...