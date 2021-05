Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 2 mai 2021 à 16h15 par A.M.

Souvent critiqué par sa faculté à provoquer l'adversaire balle aux pieds, Neymar a tenu à répondre à ses détracteurs.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar est régulièrement pointé du doigt pour son style de jeu, régulièrement jugé provocateur balle aux pieds. Cela lui vaut d'ailleurs régulièrement un traitement de faveur de l'adversaire. Un traitement face auquel les arbitres ne répondent pas toujours comme il le faudrait aux yeux de Leonardo qui s'en est d'ailleurs pris à Monsieur Brisard samedi contre le RC Lens (2-1). « Si tout le monde parle avec vous, c’est qu’il y a une raison ! Ce n’est pas possible que 20 personnes voient et vous non. Même votre comportement ! À la fin c’est toujours “moi je sais, moi je fais” mais vous ne faites pas ! Ça complique le match pour rien. Ce n’est pas la première fois que ça se passe, c’est à chaque fois avec vous ! », lançait le directeur sportif du PSG dans des propos captés par Canal+ alors que Neymar a subi la bagatelle de 7 fautes durant le match.

«C’est clair que c’est une manière différente de jouer mais il faut que les arbitres le comprennent»