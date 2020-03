Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Thiago Silva ?

Publié le 2 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Lié au PSG jusqu’en juin prochain, Thiago Silva n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Mais faut-il vraiment offrir un nouveau contrat à l’international brésilien ? C’est notre sondage du jour !

La situation de Thiago Silva fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international brésilien attendait impatiemment une proposition de Leonardo pour prolonger son bail dans la capitale. Et cela serait enfin chose faite d’après les dernières informations de Calciomercato.com et Canal +. En effet, le directeur sportif du PSG aurait récemment formulé une première offre de prolongation à Thiago Silva lui permettant de rester deux années de plus à Paris, mais celle-ci serait loin de satisfaire l’international auriverde...

Thiago Silva, stop ou encore ?

En effet, Thiago Silva aurait fixé ses conditions pour rester au PSG. Alors que Leonardo aurait proposé au défenseur de 35 ans un salaire nettement inférieur à celui qu’il perçoit actuellement, le principal intéressé souhaiterait obtenir une revalorisation salariale pour rester au PSG. Pourtant, le Brésilien ne semble pas en position de force. En effet, Thiago Silva touche déjà 1.5M€ brut par mois et il sera difficile pour lui de toucher plus ailleurs, d’autant que sa prestation lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Dortmund n’a pas été satisfaisante. Actuellement blessé à la cuisse droite, le joueur aurait une chance de disputer le match retour, ce qui pourrait bien être sa dernière apparition avec le PSG en Coupe d’Europe s’il ne prouve pas à Leonardo qu’il a encore le niveau pour rester du côté du Parc des Princes à ses conditions.



