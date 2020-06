Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern Munich prévient Leonardo pour David Alaba !

Publié le 19 juin 2020 à 20h15 par La rédaction

Sur les tablettes de Leonardo dans le but de renforcer le secteur défensif de Thomas Tuchel, David Alaba pourrait finalement rester au Bayern Munich la saison prochaine. Son entraîneur serait optimiste quant à l'avenir de l'Autrichien.

En s’imposant 1 but à 0 face au Werder Brême il y a quelques jours, le Bayern Munich s’est assuré de remporter une nouvelle fois la Bundesliga. Les dirigeants ont désormais le regard tourné vers le mercato où ils devront résister aux assauts de plusieurs clubs. Parmi eux, le PSG compte bien essayer de s’offrir David Alaba, en plus de s’être approché du Bayern Munich pour Lucas Hernandez. Contractuellement lié jusqu’en juin 2021 au Bayern Munich, le défenseur autrichien pourrait rejoindre le PSG à l’issue de la saison. L’entraîneur du club bavarois se dit toutefois optimiste dans ce dossier.

« Je suis optimiste »