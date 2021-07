Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour Milinkovic-Savic !

Publié le 9 juillet 2021 à 1h15 par A.C.

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Sergej Milinkovic-Savic pourrait redevenir une piste d’actualité.

Leonardo connait la Serie A comme sa poche et déjà lors de son premier passage au Paris Saint-Germain, il s’était largement servi dans le championnat italien. Cela continue actuellement avec Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, dont l’officialisation de l’arrivée semble imminente. Mais il y a un autre joueur qui a toujours plu à Leonardo et encore plus au PSG. Il s’agit de Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, qui à en croire les informations de ESPN serait redevenue une piste d’actualité en ce mercato estival.

Milinkovic-Savic est intouchable à la Lazio