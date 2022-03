Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait le tarif pour Robert Lewandowski !

Publié le 28 mars 2022 à 15h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense sérieusement à recruter Robert Lewandowski en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Et pour faire plier le Bayern, le club de la capitale n'aurait pas à débourser plus de 60M€.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit. Conscient de la situation, le PSG a déjà déniché le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Selon Le 10 Sport, Leonardo a choisi ses deux cibles préférentielles pour pallier le potentiel départ de son crack français : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et pour le buteur du Bayern, le directeur sportif du PSG n'aurait pas à casser sa tirelire.

Un transfert à 60M€ maximum pour Robert Lewandowski ?