Mercato - PSG : Leonardo avance pour régler un nouveau départ au PSG !

Publié le 14 juillet 2021 à 23h10 par T.M.

Après la vente de Mitchel Bakker, d’autres départs sont attendus au PSG. Et Leonardo serait bien sur le point de régler un nouveau dossier.

Ce mercredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, portant à 4 le nombre de ses recrues estivales. Leonardo a frappé fort, mais désormais, il doit en faire de même dans le sens des départs. Cet été, le club de la capitale espère récupérer près de 180M€ et si cela s’annonce compliqué, le dégraissage a débuté ces derniers jours avec la vente de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. Désormais, d’autres départs sont espérés par le PSG et actuellement, Leonardo serait notamment au travail pour régler celui de Layvin Kurzawa.

Ça avance pour l’international français !