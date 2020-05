Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l'intérêt du PSG pour Tiémoué Bakayoko !

Publié le 2 mai 2020 à 16h15 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo songe à recruter Tiémoué Bakayoko pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Toutefois, l'actuel joueur de l'AS Monaco ne serait pas l'option numéro 1.

Leonardo préférerait Wilfred Ndidi à Tiémoué Bakayoko. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le milieu de terrain français suscite l'intérêt du directeur sportif du PSG. Toutefois, l'actuel pensionnaire de l'AS Monaco ne serait pas la seule piste parisienne. En effet, selon les informations d' ESPN , divulguées ce vendredi, Leonardo et le PSG seraient également sur les traces de Wilfred Ndidi. Et il semblerait que le joueur de Leicester soit préféré à Tiémoué Bakayoko.

«Bien plus Ndidi que Bakayoko pour le PSG»

Selon Sacha Tavolieri, Leonardo, le directeur sportif du PSG, favoriserait le recrutement de Wilfred Ndidi à celui de Tiémoué Bakayoko. « Si le PSG aime beaucoup Wilfried Ndidi ? Bien plus (Wilfried) Ndidi que (Tiémoué) Bakayoko pour le PSG ça je peux te l’assurer », a posté le journaliste de RMC Sport sur son compte Twitter .