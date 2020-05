Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre tout le monde de court avec Icardi ?

Publié le 2 mai 2020 à 14h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait un plan précis pour Mauro Icardi.

L’avenir de Mauro Icardi est des plus flous. Prêté au Paris Saint-Germain, l’attaquant peut être acquis définitivement, grâce à une option d’achat de 70M€. Pourtant, la presse italienne assure qu’Icardi n’a aucune intention de poursuivre au PSG et pourrait avoir gain de cause, puisqu’une clause lui permettrait de contester la décision parisienne. Il faut dire que Leonardo ne souhaiterait pas lever son option pour le garder, mais plutôt pour l’utiliser comme monnaie d’échange lors du mercato estival, à en croire les médias transalpins.

Icardi pourrait rester au PSG