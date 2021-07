Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fixé ses conditions pour le départ d’Icardi !

Publié le 17 juillet 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que Mauro Icardi conserve une belle cote en Serie A, où la Juve et l’AS Roma seraient à l’affût, le PSG aurait fixé ses conditions pour le départ de l’Argentin.

Cet été, Leonardo espère se montrer actif dans le sens des départs afin de renflouer les caisses du Paris Saint-Germain, et Mauro Icardi pourrait être concerné. En effet, l’attaquant argentin n’apparaîtrait pas comme un élément intransférable aux yeux de Leonardo et pourrait ainsi être cédé en cas d’offre satisfaisante. La Juventus et l’AS Roma seraient notamment sous le charme de Mauro Icardi, visiblement emballé par un retour en Italie selon les informations de La Repubblica . Et du côté du PSG, on aurait déjà fixé les conditions d’un départ de l’attaquant.

Et si Icardi filait en prêt ?