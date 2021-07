Foot - Mercato

Mercato : Liverpool et Tottenham s'arrachent un champion d'Europe !

Publié le 17 juillet 2021 à 11h20 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2021 à 11h22

Auteur d’un très bel Euro avec l’Italie, Nicolo Barella s’affirme comme l’un des milieux de terrain d’avenir et devrait continuer à faire les beaux jours de l’Inter. Cependant, le club italien essayerait de sécuriser l'avenir de l’Italien car plusieurs gros clubs seraient intéressés.