Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bien craqué pour une pépite de Premier League, mais...

Publié le 12 janvier 2020 à 7h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Chelsea, Tariq Lamptey ne laisserait pas insensible Leonardo. Toutefois, le PSG ne serait pas seul dans ce dossier, et le latéral droit n'aurait pas forcément l'intention d'aller voir ailleurs...

On avait l'habitude de voir Leonardo prospecter du côté du championnat italien pour renforcer l'effectif du PSG, mais l'Italo-brésilien suit également de près la Premier League. Selon les informations révélées par RMC ce samedi, Leonardo s'intéresse à Tariq Lamptey, jeune latéral droit de Chelsea qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison. Le PSG a donc la possibilité de négocier directement avec l'Anglais en vue d'une arrivée gratuite l'été prochain, mais ce dossier s'annonce complexe pour le club de la capitale.

Mission compliquée pour le PSG avec Tariq Lamptey