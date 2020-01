Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué au cœur d’une grosse révolution au Barça…

Publié le 12 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Ces derniers mois, Gerard Piqué a énormément fait parler de lui en dehors des terrains. Un scénario que le FC Barcelone voudrait désormais éviter. Explications.

Formé à la Masia, Gerard Piqué est l’un des visages du FC Barcelone d’aujourd’hui. Et alors que l’Espagnol est toujours sous contrat avec le club catalan, il prépare déjà son avenir en multipliant les projets loin des terrains. Avec sa société de production ou encore son implication dans la nouvelle formule de la Coupe Davis, Piqué a régulièrement fait parler de lui pour ses activités extra-sportives. Et visiblement, du côté du Barça, on n’aurait pas forcément apprécié…

Plus de cas Piqué ?