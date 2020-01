Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prévoit des clauses... anti-Gerard Piqué !

Publié le 11 janvier 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que les activités extra-sportives de Gerard Piqué ont le don d’agacer les dirigeants du FC Barcelone, ces derniers auraient pris une décision radicale pour ne plus avoir à composer avec ce type de projets de la part de leurs joueurs.

Gerard Piqué est bien plus qu’un simple joueur de football. Le défenseur du FC Barcelone est également connu pour ses activités de businessman, qui vont de propriétaire du FC Andorra qui évolue en Segunda División B à patron de la société Kosmos qui a racheté la Coupe Davis en tennis, sans compter d’autres entreprises que l’Espagnol dirige dans des secteurs divers et variés. Ses activités ont parfois eu le don d’agacer le Barça, qui a plusieurs fois pu considérer que Gerard Piqué n’était pas pleinement investi sur sa carrière de footballeur. Et pour éviter d’avoir à composer avec d’autres joueurs ayant des activités similaires à celles que mène le joueur de 32 ans, les dirigeants du club catalan auraient pris des dispositions radicales.

Une clause interdisant d’avoir des activités hors football ?