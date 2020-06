Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère pour remplacer Thiago Silva !

Publié le 18 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Le départ de Thiago Silva étant acté, le PSG s’activerait en coulisses pour attirer un défenseur de renom afin de lui succéder. Et Leonardo aurait déjà plusieurs options, surtout au Bayern Munich…

Dans un entretien accordé au JDD , Leonardo a acté le départ de Thiago Silva puisque le défenseur central brésilien arrive au terme de son contrat au PSG et ne sera donc pas prolongé. Mais qui sera recruté par le directeur sportif parisien pour le remplacer ? L’option Lucas Hernandez a été évoquée avec insistance ces derniers jours, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le PSG et le Bayern Munich ont même discuté d’un un paiement en plusieurs fois dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout…

Les options du PSG

Foot Mercato a fait état ces dernières heures de trois nouvelles pistes prestigieuses en défense pour le PSG : Nikola Milenkovic, l’international serbe de la Fiorentina, intéresserait beaucoup Leonardo qui aurait échangé avec son agent. Par ailleurs, ce même agent aurait proposé au directeur sportif du PSG le profil de Jérôme Boateng, le robuste défenseur allemand du Bayern Munich. Enfin, le nom de David Alaba, par le biais de Pini Zahavi, aurait également été glissé à Leonardo. Tout s’accélère en coulisses…