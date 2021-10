Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un joli coup à jouer en Serie A !

Publié le 12 octobre 2021 à 10h15 par Th.B.

Conscient de l’intérêt du PSG ainsi que celui d’autres clubs européens pour Franck Kessié, le Milan AC voudrait s’entendre avec son milieu de terrain pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, les divergences salariales jetteraient un froid sur un éventuel accord.

Que ce soit via les pistes Marcelo Brozovic, Antonio Rüdiger ou encore Paul Pogba, Leonardo semble décider à une nouvelle fois s’immiscer sur le marché des agents libres l’été prochain comme cela a été le cas lors de la dernière intersaison où le directeur sportif du PSG a recruté quatre joueurs de classe mondiale dont Lionel Messi et Sergio Ramos. Et Franck Kessié pourrait bien être la dernière trouvaille de Leonardo puisque le PSG semblerait surveiller avec attention l’évolution de l’international ivoirien de 24 ans dont le contrat au Milan AC prendra fin en juin prochain. Et bien que les dirigeants du club rossoneri privilégieraient une prolongation, cette opération ne serait pas sur le point d’aboutir sur un accord total.

Divergences entre Kessié et le Milan AC pour son salaire ?