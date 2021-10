Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

Publié le 11 octobre 2021 à 1h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Franck Kessie intéresserait de nombreuses écuries, dont le PSG. Le Milan AC serait conscient du risque de voir le joueur partir libre prochainement. De ce fait, les Rossoneri envisageraient déjà une piste pour remplacer l'Ivoirien : Denis Zakaria.

En grande forme avec le Milan AC ces derniers temps, Franck Kessié affole le marché des transferts. En effet, des clubs comme Liverpool, Manchester United ou encore le PSG suivraient avec attention la situation du milieu de terrain, en fin de contrat en juin prochain. Leonardo verrait d’un très bon œil la venue de l’international ivoirien pour renforcer l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Le Milan AC, de son côté, aurait déjà quelques idées pour retomber sur ses pattes.

Le Milan AC a déniché le successeur de Franck Kessie