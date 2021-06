Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a remporté son bras de fer pour Pochettino !

Publié le 14 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que Tottenham aurait fait le forcing pour rapatrier Mauricio Pochettino, les Spurs seraient sur le point de nommer Paulo Fonseca à la tête de l’effectif des Spurs. De quoi permettre au PSG de clore le feuilleton Pochettino.

Cela faisait à présent plusieurs semaines que l’avenir de Mauricio Pochettino était étalé dans la presse. Selon The Athletic , l’entraîneur argentin en poste au PSG depuis janvier dernier connaîtrait un certain mal-être et garderait sous la main un potentiel retour aux affaires à Tottenham. The Transfer Window Podcas t assurait dernièrement d’ailleurs que le président Daniel Levy garderait espoir de témoigner du retour de Pochettino bien que le directeur sportif Leonardo et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi aient fait savoir que l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrivait au PSG et nulle part ailleurs. Et ces dernières heures, le feuilleton Pochettino a pris un sérieux tournant.

Fonseca pour succéder à Mourinho