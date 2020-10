Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a refait un coup à la Mbappé !

Publié le 6 octobre 2020 à 7h45 par A.M.

Alors que Danilo Pereira s'est engagé avec le PSG sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat, cette transaction ressemble grandement à un transfert déguisé. Explications.

C'est donc désormais officiel, Danilo Pereira s'est engagé avec le Paris Saint-Germain sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Très heureux de débarquer à Paris, le milieu de terrain de portugais a affiché sa joie : « C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire parti du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters. » Et cela tombe bien puisque Danilo Pereira pourrait bien rester bien plus longtemps au PSG qu'une seule saison.

Le prêt de Danilo Pereira serait un transfert déguisé