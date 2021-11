Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l’origine d’un coup de tonnerre pour Pochettino ?

Publié le 24 novembre 2021 à 11h45 par B.C.

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino a pris la parole ce mardi en expliquant se sentir heureux au PSG. Néanmoins, la réalité serait quelque peu différente.

Près d’un an après son arrivée, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de l’Argentin n’est plus un sujet tabou dans la capitale, tandis que le principal intéressé songerait également à claquer la porte. Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a néanmoins tenu à mettre les choses au clair sur son avenir, sans pour autant écarter une possible arrivée future à Manchester United. « Durant toute ma carrière de joueur ou celle d’entraineur, il y a toujours eu ce genre de situation. Je suis heureux au PSG, même très heureux. Je pense que ce sont des rumeurs et je ne m’attarde pas sur ça », a-t-il indiqué au micro de Canal +. Pour autant, la presse britannique persiste en indiquant que Mauricio Pochettino serait lassé de l’ambiance au sein du PSG, notamment à cause de Leonardo.

Un malaise entre Pochettino et Leonardo