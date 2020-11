Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leipzig, le match de la dernière chance pour Tuchel ?

Publié le 23 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sa position étant régulièrement discutée en raison de ses résultats en demi-teinte avec le PSG en ce début de saison, Thomas Tuchel ne devrait pas quitter son poste d’entraîneur avant la fin de son contrat selon Pierre Ménès.

En l’espace d’un mois, le PSG s’est incliné à trois reprises, à savoir face à Manchester United et face au RB Leipzig en Ligue des champions, ce qui met Paris en difficulté pour une qualification en C1 et face à l’AS Monaco vendredi soir au cours d’un scénario rocambolesque. Alors que le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire lors de l’exercice précédent avec quatre trophées domestiques remportés et une finale de Ligue des champions atteinte, Thomas Tuchel et ses hommes connaissent bien des difficultés en ce début de saison. Régulièrement annoncé sur la sellette, Tuchel pourrait perdre sa place selon certains observateurs en cas de nouvelle contreperformance lors de la réception de Leipzig mardi.

Le PSG aurait décidé de conserver Tuchel jusqu’au bout selon Pierre Ménès