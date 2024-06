Mercato - PSG : Le transfert d’un phénomène bouclé pour 0€ ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG et le Real Madrid se font la guerre pour essayer d’attirer Leny Yoro. Le Français souhaite quitter Lille, mais il est également possible qu’il reste une saison de plus dans le Nord de la France et qu’il rejoigne son prochain club à l’été 2025. Le défenseur sera alors en fin de contrat et il sera disponible gratuitement, s’il n’a pas prolongé d’ici là.

Pour sa première véritable saison en Ligue 1, Leny Yoro a impressionné tout le monde. Il sera donc dur pour le LOSC de garder une année de plus son joyau, qui est courtisé par certains des plus grands clubs européens, le PSG et le Real Madrid en tête.

Leny Yoro a un accord avec le Real Madrid

Entre le PSG et le Real Madrid, c’est le second qui aurait un avantage dans ce dossier. D’après Sports Zone , le club espagnol aurait trouvé un accord avec Leny Yoro, ce que n’ont pas encore réussi à faire les dirigeants parisiens.

Leny Yoro disponible pour 0€ ?