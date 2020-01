Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d’Icardi n’est pas encore réglé….

Publié le 21 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisagerait de recruter définitivement Mauro Icardi l’été prochain, Leonardo a relancé ce dossier dimanche soir.

Prêté depuis l’été dernier avec une option d’achat fixée à 70M€, Mauro Icardi a réussi des débuts convaincants avec le PSG, à tel point que Leonardo envisagerait sérieusement de recruter définitivement le buteur argentin à l’issue de la saison. D’ailleurs, l’Inter Milan ne semble plus du tout compter sur Icardi, et les feux semblent donc au vert dans ce dossier. Mais le directeur sportif du PSG a préféré temporiser…

« On a le temps »