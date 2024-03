Mercato - PSG : Le transfert de l’été révélé ?

Thomas Bourseau

Du haut de ses 18 ans, Leny Yoro ferait tourner bien des têtes à l’étranger et un mercato estival bouillant semble s’annoncer pour le défenseur français. Au PSG, on ferait même de lui l’opération à boucler absolument avec les dirigeants de Lille au nez et à la barbe de la concurrence.

Leny Yoro, priorité estivale du PSG ?

Kylian Mbappé va plier bagage pour le Real Madrid et le comité de direction du PSG devrait profiter de la période de mercato afin de renforcer plusieurs lignes de l’effectif entraîné par Luis Enrique. Selon Jonathan Johnson, Leny Yoro serait LE dossier à boucler dans l’esprit des dirigeants.

Neymar, Messi...Il dénonce une grave erreur du PSG ! https://t.co/c1DCQ4ez4M pic.twitter.com/ywNkDXPx0X — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

«C’est le joueur que le PSG veut absolument pouvoir faire venir cet été»