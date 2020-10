Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Kylian Mbappé déjà réglé ?

Publié le 10 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé quittera assurément le PSG dans un an comme l’a indiqué une source du club merengue.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble encore dans l’incertitude concernant son avenir. L’attaquant français est annoncé depuis plusieurs années dans le viseur de Zinedine Zidane, qui rêverait de l’attirer au Real Madrid, et une décision majeure devra donc être prise dans les prochains mois par le clan Mbappé : prolonger au PSG, ou bien envisager un départ l’été prochain, à un an de la fin de son contrat.

« Il viendra au Real »