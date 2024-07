Mercato - PSG : Le successeur de Thiago Motta arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ de Thiago Motta, le PSG est à la recherche d'un nouveau numéro 6 d'envergure internationale et a multiplié les échecs. Néanmoins, en coulisses, le club de la capitale accélèrerait sur le transfert de Jerdy Schouten. Et le milieu de terrain du PSV Eindhoven pourrait enfin être le joueur tant attendu par le PSG depuis plusieurs années.

En janvier 2012, le PSG réalisait un mercato d'hiver impressionnant, attirant Alex en provenance de Chelsea, mais surtout deux joueurs qui vont s'imposer comme des icones du projet QSI à savoir Maxwell et Thiago Motta. Et si le départ du premier a mis du temps à être compensé avec finalement le transfert de Nuno Mendes en 2021, le milieu de terrain italo-brésilien attend toujours son successeur. Ce n'est pas faute d'avoir essayé avec dans un premier temps Yohan Cabaye et Benjamin Stambouli, arrivés lorsque Thiago Motta était encore présent, ou encore Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Leandro Paredes et plus récemment Manuel Ugarte. Mais aucun ne s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu. Le dernier cité est même sur le départ seulement un an après son transfert.

Schouten, le profil parfait pour remplacer Thiago Motta

Par conséquent, le PSG cherche toujours sa fameuse sentinelle et semble proche de boucler le transfert de Joao Neves. Un joueur qui toutefois loin du profil de Thiago Motta et se rapproche plus d'un Marco Verratti. C'est la raison pour laquelle le club parisien envisage de recruter un second milieu de terrain et s'intéresserait notamment à Jerdy Schouten. Un joueur que L'EQUIPE présente comme le possible successeur de Thiago Motta. Capable de récupérer beaucoup de ballons avec son gabarit imposant (1m85), le milieu de terrain du PSV Eindhoven brille également par son excellent jeu de passes et sa qualité à la sortie de balle. Un profil qui pourrait donc plaire à Luis Enrique.

Van Gaal est fan de Schouten

D'ailleurs, avant l'Euro, Louis Van Gaal, qui a fait de Jerdy Schouten un titulaire durant toute la compétition avec les Pays-Bas, prédisait du lourd pour son milieu de terrain. « Il fait partie des révélations de ces derniers mois. À Eindhoven, il a pris ses responsabilités pour prendre son envol et confirmer son gros potentiel. Il est costaud sur coups de pied arrêtés et il est physiquement capable d’enchaîner les efforts à haute intensité. L’Euro va constituer une belle opportunité pour lui de franchir une étape supplémentaire en termes de maturité », confiait le sélectionneur néerlandais durant l'Euro.