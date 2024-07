Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête du successeur de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de changer ses plans. Après avoir privilégié la signature d'un ailier gauche, le club de la capitale souhaite désormais recruter un avant-centre. Et le transfert de Victor Osimhen semble d'ailleurs prendre forme.

Le départ de Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid, laisse un vide que le PSG espère combler le plus rapidement possible. Dans cette optique, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a rapidement pris de l'ampleur au point d'être présentée comme la priorité du club de la capitale. Mais face à la fermeté de Naples, le PSG en a décidé autrement.

Osimhen très proche du PSG ?

En effet, désormais la priorité du PSG dans le secteur offensif se nomme Victor Osimhen. Et selon les informations de La Repubblica, le départ du Nigérian ne fait plus de doute à Naples, à tel point que cela ne serait plus qu'une question de jours, voire d'heures, avant que le PSG ne boucle ce transfert.

Joao Neves et Désiré Doué également proches du PSG ?

Et bien que Victor Osimhen soit désormais proche du PSG, l'attaquant du Napoli ne sera toutefois peut-être pas le prochain joueur à signer à Paris. Et pour cause, la piste menant à Joao Neves semble également très avancée, tout comme le transfert de Désiré Doué.