Mercato - PSG : Le retour d’Adrien Rabiot réclamé en direct

Arrivé au terme de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot était libre de s’engager avec le club de son choix. Mais voilà que l’international français n’a toujours pas trouvé preneur, lui qui était pourtant annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens. Où va alors rebondir Rabiot ? Jérôme Rothen le verrait bien faire son grand retour au PSG, club qu’il a quitté en 2019.

Alors que le PSG a terminé son mercato avec 4 recrues, Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, ce total pourrait encore grimper. En effet, le club de la capitale a toujours la possibilité de s’offrir un joueur libre de tout contrat. Une situation qui concerne notamment Adrien Rabiot, qui s’est engagé avec personne suite à son départ de la Juventus. Le joueur de l’équipe de France pourrait-il alors faire son retour au PSG ?

Mercato : Le PSG a lâché un joueur «de haut niveau» https://t.co/nBOPlIKBsm pic.twitter.com/zvEvyGm3wl — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

« Je ne trouve pas ça hallucinant que le PSG se mette sur Adrien Rabiot »

Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est penché sur la situation d’Adrien Rabiot, toujours à la recherche d’un club. En direct, il a alors fait part de son souhait de le revoir au PSG : « Quand je vois les milieux de terrain, en l’occurence Fabian Ruiz, quand je vois ce qu’il a été capable de faire depuis son arrivée au PSG, le rôle de Rabiot, dans sa façon de jouer, correspond totalement à ce que demande Luis Enrique. Ça n’aurait pas été ridicule. (…) Je disais le PSG car pour moi, je ne trouve pas ça hallucinant que le PSG se mette sur Adrien Rabiot ».

« Il n’a pas fait partie des pistes »

La question est maintenant de savoir si le PSG est intéressé par Adrien Rabiot. La réponse serait non. En effet, toujours au micro de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a fait savoir : « Est-ce que le PSG s’est renseigné sur Rabiot ? Non pas du tout. Ils cherchaient un milieu de terrain et très rapidement il y a eu profil de Neves. C’est ce joueur là que Luis Campos et Luis Enrique voulaient. Je crois savoir que Rabiot n’était même pas dans la short-list. Il n’a pas fait partie des pistes ».