Mercato - PSG : Le Real Madrid en plein doute pour Mbappé ?

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est le gros sujet du moment, en France comme en Espagne. Car si le Paris Saint-Germain pourrait perdre sa star, de l’autre côté des Pyrénées on ne semble avoir aucune certitude concernant l’avenir d’un des feuilletons les plus longs de ces dernières années.

Depuis l’été dernier, l’avenir de Kylian Mbappé a été un sujet très débattu et cela n’a ait que se confirmer après le 1er janvier 2024. Car depuis cette date fatidique, le Français peut négocier avec d’autres clubs et forcément, le PSG craint de plus en plus un départ.

Le PSG s'en sort pas si mal que ça ?

Plusieurs médias comme Le Parisien ont décrit un PSG assez pessimiste concernant la suite de cet épineux dossier. Tout n’est pas perdu pourtant, puisqu’au sein du club parisien on assure que les concessions faites par Kylian Mbappé l’été dernier assurent un avenir plus serein, en dépit de son éventuel départ libre.

Le Real Madrid n’y croit pas encore