Mercato - PSG : Le Real Madrid a lancé un ultimatum à Mbappé

Jean de Teyssière

En 2022, Kylian Mbappé était tout proche de signer au Real Madrid. Mais un incroyable retournement de situation a eu lieu, et le Bondynois a finalement prolongé de deux saisons avec le PSG, plus une en option. Durant l'été 2023, le Real Madrid a bien fait comprendre à Kylian Mbappé que partir librement du club parisien serait sa dernière chance de porter le maillot des Merengue.

Avec désormais quinze sacres en Ligue des Champions, le Real Madrid est l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Qui dit grand club, dit grands joueurs, et c'est pour cette raison que les dirigeants madrilènes s'attellent depuis plusieurs années à faire venir Kylian Mbappé. Comme annoncé par le10sport.com en février dernier, le meilleur buteur de l'histoire du PSG va bien rejoindre le club espagnol cet été, et il débutera un nouveau chapitre dans sa carrière déjà bien riche.

Le Real Madrid pose un ultimatum à Mbappé

Las de voir Kylian Mbappé changer d'avis à la dernière minute, le Real Madrid a décidé de montrer les crocs cette saison. En 2023, sachant que Mbappé allait entrer dans sa dernière année de contrat, le Real Madrid lui a fixé l'ultimatum suivant : partir libre en 2024 pour les rejoindre sera sa dernière chance de jouer dans le club de ses rêves...

Un salaire moins important que celui proposé en 2022

Grâce à cet ultimatum et à la volonté de Kylian Mbappé de signer à tout prix dans le club de ses rêves, le Real Madrid a pu être en position de force à la table des négociations. D'ailleurs, Fabrizio Romano nous apprend que le salaire proposé à Mbappé, 100M€ sur cinq ans, est nettement inférieur à ce qui avait été discuté deux ans plus tôt. Finalement, le Real Madrid sort totalement gagnant de ce feuilleton.