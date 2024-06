Real Madrid : Thierry Henry prévient Mbappé pour son transfert

Thibault Morlain

Actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé rejoindra par la suite son nouveau club. C’est au Real Madrid que le futur ex-joueur du PSG est ainsi attendu. Une arrivée qui fait énormément parler et voilà que Thierry Henry a tenu à prévenir Mbappé avant qu’il ne mette les pieds chez les Merengue.

Kylian Mbappé a donc mis un terme à son aventure au PSG et désormais, c’est au Real Madrid qu’il est attendu. Alors que l’officialisation serait imminente, le capitaine de l’équipe de France rejoindra ainsi l’effectif de Carlo Ancelotti où on retrouve Vinicius Jr, Jude Bellingham, Luka Modric ou encore Antonio Rüdiger.

Mbappé : C’est signé, le Real Madrid lui a promis un pactole ! https://t.co/e36FKOynqD pic.twitter.com/6G6nYeJMHJ — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Rien n’est encore acquis pour Mbappé au Real Madrid

C’est un Real Madrid qui vient de gagner la Ligue des Champions qui va accueillir Kylian Mbappé. Comment va se passer cette arrivée ? Pour CBS , Thierry Henry a expliqué qu’il ne fallait pas arriver en terrain conquis et qu’il fallait faire ses preuves sur le terrain : « Mbappé va arriver au Real Madrid et voudra considérer cette équipe comme la sienne ? Non. Pourquoi le ferait-il ? Vous le faites sur le terrain ».

Prouver sur le terrain