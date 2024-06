PSG - Real Madrid : Ce coup de fil de Mbappé a tout changé

Jean de Teyssière

Après avoir annoncé qu'il prolongeait au PSG, Kylian Mbappé aurait appelé le président du Real Madrid, Florentino Perez, pour s'excuser du timing et rester en bons termes avec lui. Grâce à ce coup de fil, le numéro 7 parisien n'a pas éteint ses chances de rejoindre le club merengue.

En ce moment, tout va bien au Real Madrid. Le club espagnol vient de remporter la quinzième Ligue des champions de son histoire, et ce, en venant à bout du Borussia Dortmund à Wembley. Les joueurs de Carlo Ancelotti devraient vivre un sacré bouleversement la saison prochaine avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Comme révélé par le10sport.com, le numéro 7 parisien va s'engager avec le Real Madrid en juillet prochain.

Mbappé a appelé Florentino Pérez en 2022

Dans son podcast intitulé Here we go, le journaliste italien Fabrizio Romano revient sur la prolongation de Mbappé au PSG en 2022. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il signe au Real Madrid, le champion du monde 2018 décide de signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Le Real Madrid était forcément très déçu par cette décision, mais le président madrilène, Florentino Pérez, a reçu un coup de fil de Kylian Mbappé, qui s'est excusé de sa non-venue et du timing avec lequel cette annonce avait été faite.

L'OM recrute un fan du PSG ? Il dévoile la vérité en direct ! https://t.co/pm9I5pVRNj pic.twitter.com/hOyIaul2ah — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Un coup de fil qui a tout changé

Cet appel téléphonique de Kylian Mbappé a été très apprécié par les dirigeants du club espagnol. Le contact n'a donc jamais été rompu. Ce qui a permis aux deux camps de pouvoir discuter sereinement cette saison afin de programmer la signature de l'un des meilleurs joueurs du monde dans l'un des meilleurs clubs du mond lors de ce mercato estival.