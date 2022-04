Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un énorme message pour Unai Emery !

Publié le 27 avril 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Loin du PSG, Unai Emery brille actuellement sur le banc de Villarreal. De quoi montrer que le club de la capitale s’est trompé en se séparant de l’Espagnol ?

En 2016, Unai Emery avait succédé à Laurent Blanc sur le banc du PSG. Forcément, la pression était grande sur les épaules de l’Espagnol, très attendu notamment en Ligue des Champions. Finalement, n’ayant pas réussi à faire passer un cap au club de la capitale en Europe, Emery n’a pas été conservé et a fait ses valises en 2018. Passé ensuite à Arsenal où il n’a pas été en grande réussite, l’entraîneur de 50 ans a depuis rebondi à Villarreal. Et de quelle manière. Sous les ordres d’Unai Emery, le Sous-marin Jaune s’apprête à disputer une demi-finale de Ligue des Champions contre Liverpool.

« Il mérite un énorme crédit dans tous les clubs où il est passé »