Mercato - PSG : Le Qatar prépare une offre complétement folle pour Haaland !

Publié le 14 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland pourrait se voir offrir un salaire démentiel de la part du club parisien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la grande priorité du PSG dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale où son contrat s'achève en juin prochain. Il faut dire que l'international français a confirmé qu'il avait réclamé son départ cet été ce qui pousse le PSG à se préparer à cette éventualité, bien que la prolongation de Mbappé reste la priorité. Et dans cette optique, les Parisiens sont prêts à faire toutes les folies pour attirer le buteur du Borussia Dortmund.

Haaland mieux payé que Messi et Neymar ?