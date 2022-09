Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar peut trembler pour Lionel Messi

Publié le 25 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

L’avenir de Lionel Messi est actuellement au centre des attentions. En effet, le numéro 30 du PSG est dans sa dernière année de contrat. Souhaitant conserver l’Argentin, Luis Campos souhaite prochainement passer à l’attaque pour évoquer une prolongation. Pour autant, le Qatar aurait des raisons d’avoir peur pour l’avenir de Messi. Explications.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Pour le moment, l’Argentin est un joueur du PSG. Mais étant dans sa dernière année de contrat, l’avenir de La Pulga est incertain. Possiblement, Messi pourrait partir libre à l’issue de sa saison. Luis Campos souhaite empêcher cela en prolongeant cela, mais un grand danger est identifié : le FC Barcelone.

Un retour à Barcelone pour Messi ?

En effet, le FC Barcelone souhaite faire revenir Lionel Messi. L’occasion pourrait alors se présenter l’été prochain. D’ailleurs, en Catalogne, on y croirait plus que jamais pour le joueur du PSG. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , au Barça, on estimerait que Messi et sa famille souhaiteraient revenir.

Rendez-vous après la Coupe du Monde

Le fait est que pour le moment, Lionel Messi ne pense pas à son avenir. En effet, le joueur du PSG n’aurait qu’un objectif en tête : la Coupe du Monde. C’est d’ailleurs après ce rendez-vous que Messi se penchera réellement sur les questions liées à la suite de sa carrière. Affaire à suivre…