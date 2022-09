Foot - Mercato - PSG

PSG : Une piste XXL est confirmée sur le mercato

Publié le 25 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus de Milan Skriniar, le PSG a étudié d’autres pistes au poste de défenseur central durant le mercato estival. Axel Disasi, le joueur de l’AS Monaco, confirme ses contacts avec Luis Campos et justifie sa décision finale d’être resté sur le Rocher en fin de mercato malgré les propositions du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherchait à recruter un défenseur central supplémentaire tout au long du mercato estival avec son passage à trois derrière. Luis Campos et Christophe Galtier souhaitaient faire venir un autre profil pour venir concurrencer Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe, en vain.

« On n’a pas seulement parlé avec Skriniar »

Récemment interrogé sur RMC Sport, Luis Campos a confirmé cet échec sur le mercato, mais le conseiller sportif du PSG précisait que Milan Skriniar (Inter Milan) n’était pas la seule option étudiée : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar » , a indiqué Campos, qui fait indirectement référence à Axel Disasi (24 ans).

Mercato - PSG : Campos, avenir... Cette pépite vide son sac après son été agité https://t.co/GnHt7jWgMW pic.twitter.com/hEBsNJ2KXk — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Disasi a bien négocié avec le PSG