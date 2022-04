Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit faire une croix sur une double opération !

Publié le 8 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que le comité de direction du PSG et les hautes instances du club parisien penseraient à Antonio Conte et Fabio Paratici pour respectivement remplacer Mauricio Pochettino et Leonardo, les espoirs du Paris Saint-Germain tomberaient déjà à l’eau.

Après la désillusion du Santiago Bernabeu le 9 mars dernier, en raison de laquelle les rêves d’Europe du PSG sont tombés à l’eau, il pourrait y avoir certains changements opérés au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain. En effet, le directeur sportif Leonardo pourrait être remercié cet été, soit neuf ans après son premier départ de ce poste. Pour ce qui est de Mauricio Pochettino, seulement en poste depuis l’hiver 2021, l’aventure pourrait brusquement s’arrêter à l’intersaison, les propriétaires qataris étant emballés par la disponibilité de Zinedine Zidane sur le marché des coachs.

Conte et Paratici partis pour rester à Tottenham ?