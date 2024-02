Mercato - PSG : Le Qatar va frapper fort pour l’après-Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison 2024-2025 de Ligue 1 se fera sans Kylian Mbappé. Le joueur a pris la décision de quitter le PSG à la fin de la saison en tant qu'agent libre. La saison prochaine, il pourrait être remplacé, non pas par un, mais par plusieurs renforts. Le but pour les dirigeants qataris étant de bâtir un collectif capable de mener le PSG à la victoire en Ligue des champions.

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. Ce ne sera pas aisée, tant le joueur s'est imposé comme l'un des leaders de cette équipe. Indispensable, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, le champion du monde 2018 va laisser un vide immense dans le vestiaire. Mais en coulisses, les dirigeants du PSG se montreraient plutôt sereins. Ils voudrait profiter de la somme économisée avec le départ de Mbappé pour renforcer chaque ligne.

L'été sera chaud

Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a évoqué les premières pistes activées par le PSG. « Le PSG va avoir les moyens de se renforcer avec des joueurs de très haut niveau. Vous connaissez sans doute les noms qui circulent : Victor Osimhen, Xavi Simons, Joshua Kimmich, Rafael Leão, Leny Yoro. Dans chaque ligne, le PSG va monter de niveau et aligner une équipe homogène, basée sur le collectif. Paris ne doit plus être dépendant d'un joueur. C'est la ligne tracée par les dirigeants » a-t-il déclaré ce vendredi;

« C'est quand même très costaud »