Mercato - PSG : Le PSG se mobilise derrière Neymar !

Publié le 12 août 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Neymar est désormais pleinement épanoui au PSG, l’international brésilien a rendez-vous avec l’historie ce mercredi en quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atlanta. Et avant cette rencontre tant attendue, tout indique que l’ancien joueur du FC Barcelone est plus que jamais déterminé à emmener le club de la capitale vers les sommets.

Qui l’eût cru ? Trois après son transfert record du FC Barcelone au PSG contre 222M€, Neymar est enfin pleinement épanoui dans la capitale française. Et le moins que l’on puisse dire est que cette situation était loin d’être gagnée. En effet, après deux blessures successives au pied droit en deux ans, l’international brésilien souhaitait claquer la porte des pensionnaires du Parc des Princes l’été dernier afin de faire son grand retour au Barça. Seulement voilà, le club catalan ne s’est jamais montré en mesure de répondre aux prétentions financières parisiennes, chose qui a conduit Neymar à n’avoir d’autres choix que de rester au PSG pour la saison 2019/2020. Par défaut certes, mais il semble maintenant que l’international brésilien ne regrette plus du tout ce départ avorté, lui qui s’est montré pleinement investi avec les champions de Ligue 1 cette année en affichant son meilleur visage sur le terrain et en étant en plus décisif lors des deux rencontres face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Neymar plus que jamais impliqué dans le projet parisien !

Un an après un feuilleton rocambolesque et à deux ans du terme de son contrat au PSG, Neymar semble n’a plus du tout l’idée d’un départ en tête. C’est même tout l’inverse puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé, le natif de Mogi Das Cruzes est même favorable à la possibilité de renouveler son bail au-delà de 2022. Bien que Leonardo ne lui ait toujours pas formulé de proposition concrète en ce sens, le directeur sportif du club parisien peut donc envisager avec une grande sérénité d’éventuelles futures discussions. Pour l’heure, Neymar ne manque en tout cas jamais l’occasion d’afficher sa joie depuis maintenant plusieurs semaines, que ce soit sur les terrains d’entrainement ou en match, ainsi que sur les réseaux sociaux. L’attaquant est plus épanoui que jamais, et aux yeux de Leonardo, cette attitude de son compatriote est tout sauf une fausse posture. « Il est vraiment très engagé, complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif. Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence », a expliqué le directeur sportif du PSG dans un entretien accordé à l’ AFP ce mardi. Même son de cloche du côté de Thiago Silva, qui a affirmé à l’ AFP que l’attitude actuelle de son compatriote démontre qu’il est heureux au PSG : « Quand un joueur n'est pas content, c'est sûr qu'il ne va pas faire les choses bien. A contrario, si le joueur est content, c'est sûr que les choses vont marcher normalement. Cette année, on voit un Neymar comme ça ». Des propos qui confirment ceux tenus par Neymar lui-même sur son site internet officiel il y a quelques jours, lui qui disait alors vivre son « meilleur moment » à Paris aujourd’hui.

« Derrière lui, il y a aussi un groupe de joueurs qui donnent tout pour lui offrir cette possibilité d'être à haut niveau »