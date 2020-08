Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat implacable de Thiago Silva sur la situation de Neymar !

Publié le 11 août 2020 à 16h15 par H.G.

Alors que Neymar semble pleinement épanoui au PSG ces derniers temps, Thiago Silva considère que l’attitude de l’attaquant brésilien démontre qu’il est heureux.

Qui l’eut cru ? Un an après qu’il ait voulu quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone et trois ans après son arrivée, Neymar est enfin pleinement épanoui à Paris. Le chemin fut long, mais l’international n’a désormais de cesse d’afficher sa joie, aussi bien sur les terrains d’entraînement qu’en match, et même dans sa vie privée sur les réseaux sociaux. Comme l’a signifié Leonardo ce mardi à l’occasion d’un entretien accordé à l’ AFP , l’ancien joueur de Santos est désormais pleinement engagé au PSG et est bien intégré dans le groupe parisien. Une tendance positive pour le club de la capitale vis à vis du Brésilien confirmée à son tour par Thiago Silva ce mardi. En effet, aux yeux du capitaine du PSG, qui quittera le club de la capitale à l’issue de son contrat en fin de saison, l’attitude de Neymar lors de cet exercice démontre qu’il est heureux à Paris.

« Si le joueur est content, c'est sûr que les choses vont marcher normalement »