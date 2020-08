Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt à court d’options pour ce dossier estival brûlant ?

Publié le 12 août 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

Avec le départ de Thiago Silva que Leonardo aurait déjà acté en interne, le PSG va devoir dénicher un successeur au capitaine parisien sur le marché. Les pistes se multiplieraient, mais aucune ne semble réellement se concrétiser. Le directeur sportif du PSG va faire face à un casse-tête.

Huit saisons. À la fin de la Ligue des champions, Thiago Silva mettra un terme à son aventure parisienne longue de huit années. Le capitaine du PSG, âgé de 35 ans, a récemment fait part de sa volonté de poursuivre à Paris en révélant le message suivant à l’ AFP . « Je suis super tranquille dans la tête à ce niveau-là. J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club. Si je dois rester ou partir, c'est la volonté de Dieu. Franchement, je suis tranquille dans ma tête car j'essaye de tout faire pour aider l'équipe. Je garde mon groupe derrière moi, c'est la chose la plus importante ». Ces dernières semaines, le Brésilien a rappelé à tous que son apport en défense est très important et que malgré son âgé, il pourrait encore servir au PSG la saison prochaine. Cependant, comme L’Équipe l’a assuré ce mercredi, Leonardo aurait déjà scellé l’avenir de Silva. À l’issue du parcours parisien en Ligue des champions, le Brésilien sera libre de s’engager avec le club de son choix. De ce fait, le PSG est à présent contraint de lui dénicher un successeur afin d’au moins numériquement parlant combler le vide laissé par son imminent départ. Mais la situation ne serait pas simple pour la direction sportive parisienne…

Les portes du Bayern Munich sont fermées pour Leonardo !

Et si la réponse aux soucis du PSG dans l’opération succession de Thiago Silva se trouvait en Bavière ? Ces dernières semaines, les noms de Jerome Boateng mais surtout de Lucas Hernandez et de David Alaba ont été liés au PSG pour mener à bien cette lourde tâche qui est de remplacer le capitaine parisien. Le10sport.com vous a néanmoins révélé que suite à une conversation avec Didier Deschamps, sélectionneur de l’Équipe de France, Lucas Hernandez aurait pris la décision de finalement rester au Bayern Munich et de ce fait, rester au PSG. De toute manière, le président du conseil d’administration bavarois ne semble pas ouvrir la porte à un départ de la recrue estivale du champion d’Allemagne en 2019. « Dans ce cas de figure, vous avez besoin de patience. Il n’a pas été épargné par les blessures cette saison, ce qui l’a écarté des terrains pour un long moment. On a eu un joueur dans une situation similaire par le passé, Bixente Lizarazu. À l’époque, lors de sa première saison au Bayern, il a une opération à l’aine et a eu après des problèmes conséquents. Par la suite, Lizarazu est devenu champion du monde et quand il a été laissé tranquille par les blessures, nous avions eu l’un des meilleurs latéral gauche de l’histoire du Bayern pendant plusieurs années. Nous sommes convaincus par Hernandez, il peut jouer en défense central et latéral gauche. Dans les saisons à venir, nous avons extrêmement besoin de grandes alternatives » . Voici le témoignage que Karl-Heinz Rummenigge a tenu à Abendzeitung München . Et qu’en est-il de David Alaba ? Comme Sport BILD l’a révélé ces derniers temps, Thomas Tuchel aurait réclamé l’arrivée de l’expérimenté latéral gauche, reconverti défenseur central et sachant évoluer au milieu de terrain, à Leonardo. Cependant, toujours pour le média munichois, Rummenigge a jeté un froid sur un départ de l’international autrichien de 28 ans évoquant une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2021. « Nous savons ce que nous avons avec David et David sait aussi ce qu’il a au Bayern. Son père m’a appelé et m’a dit que les discussions devraient se passer dans la sérénité et pas dans la tension. Je suis d’accord avec ça. Si c’est le cas, il y aura toujours la possibilité de parvenir à un sérieux et justifié accord. Je ne veux pas cacher que le fait que David pourrait rester est important pour nous. Il a rejoint le Bayern à l’âge de 16 ans et a joué un rôle important lors des 10 dernières années. C’est un défenseur central et un latéral gauche de classe mondiale ». En ce qui concerne Jerome Boateng, le président du conseil d’administration a souligné les bonnes performances de l’Allemand au média. De quoi laisser la porte entrouverte au fait qu’il devrait rester en Bavière. Qu’en est-il des autres pistes ?

Koulibaly vers Manchester City, l’espoir Milenkovic ?