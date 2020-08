Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette fois-ci, Zidane sait vraiment à quoi s'en tenir pour Camavinga !

Publié le 12 août 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga est déjà très convoité sur le marché puisque les plus grands clubs européens se l'arrachent. Mais son avenir semble définitivement scellé. Explications.

C'est probablement la plus grande révélation de la saison en Ligue 1. A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s'est effectivement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain du Stade Rennais, troisième du Championnat. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues sur la scène européenne puisque les plus grands clubs du Vieux Continent se l'arrachent. C'est notamment le cas du PSG, mais surtout du Real Madrid. Comme annoncé par le 10 Sport le 5 juin dernier, le club merengue a même formulé une offre de 60M€ au Stade Rennais pour récupérer Eduardo Camavinga. En vain, et la situation n'est pas prête d'évoluer.

La Ligue des Champions scelle l'avenir de Camavinga

En effet, grâce aux résultats des quarts de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais est directement qualifié pour la Ligue des Champions. Le vainqueur de la C3 sera une équipe qui a déjà composté son billet pour la plus prestigieuses des compétitions européennes, ce qui suffit au bonheur des Bretons. Et bien évidemment, cette situation change la donne pour Eduardo Camavinga. Comme l'a annoncé Nicolas Holveck à La Chaine L'Equipe , le jeune milieu de terrain ne bougera pas cet été. « Le dossier d’Eduardo Camavinga est commencé depuis très longtemps. Nous savions déjà où nous voulions aller. Je pense que pour lui c’est une satisfaction énorme de disputer cette compétition avec son club formateur pour lui, mais ce qui est certain c’est qu’il va passer la saison avec nous », assure le président rennais.

Le message fort de Camavinga

De son côté, Eduardo Camavinga s'est également réjoui de pouvoir disputer la Ligue des Champions avec son club formateur, avec un message clair mais sans équivoque : « Ligue des Champions ». Le tout en majuscule et accompagné d'émojis pour afficher sa joie. Une situation qui confirme ce qu'affirmait récemment Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais : « Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet pour la saison à venir. On a envie de continuer avec ce joueur. Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. C’est un très bon garçon, un super joueur. Ce sont des discussions qu’on aura ensemble. De notre côté, on n'a aucune intention de le laisser partir. Même pour 80M€ ? Il n’y a aucun sujet pour Camavinga ». Par conséquent, Zinedine Zidane devra se montrer patient.