Mercato - PSG : Le prochain Zaïre-Emery a signé ?

Avec sa nouvelle politique davantage tournée vers les jeunes talents, le PSG prend donc un nouveau virage qui se précise avec la récente signature de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Et le nouveau crack du PSG se voit déjà suivre les traces de Warren Zaïre-Emery au sein du club de la capitale…

Terminé le PSG version Qataris qui empile les stars recrutées à coup de millions d’euros. La direction du club francilien semble avoir décidé de revoir sa politique en se concentrant notamment sur ses éléments plus jeunes et souvent français. Warren Zaïre-Emery en est un parfait exemple, lui qui apparaît désormais comme un titulaire indiscutable alors qu’il est issu du centre de formation du PSG. Bradley Barcola, recruté pour 50M€ l’été dernier, illustre également ce changement de cap.

Doué emballé par ce projet du PSG

Désiré Doué, qui vient de signer au PSG pour 50M€, explique que cet élément a été décisif à ses yeux pour son choix de carrière : « Un élément déterminant que le club fasse confiance aux jeunes ? Clairement ! Je me suis orienté vers ce club. Je vois des copains et des camarades qui sont ici, comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, qui ont eu la chance de commencer à jouer ici, de progresser, d'évoluer. On les voit aujourd'hui, ils ont une très belle place ici au club et aussi en sélection. Donc bien sûr que ça fait rêver et que ça me donne envie de suivre leur chemin », lâche l’ancien milieu offensif du Stade Rennais.

« L’âge n’est pas un critère »

« Ici, je vois que l’âge n’est pas un critère. Quand on est sur un terrain de football, c'est le talent qui prime. C'est ce qu'on peut apporter à l'équipe, ce sont les qualités qu'on met en place pour faire performer l'équipe. C’est très motivant », poursuit Désiré Doué sur son arrivée au PSG. Reste à savoir s’il parviendra à s’imposer comme Warren Zaïre-Emery…