Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà connu ?

Cantonné à un rôle d’éternelle doublure depuis son arrivée au PSG en 2022, Carlos Soler n’entre pas dans les plans d’avenir de Luis Enrique. Le milieu de terrain espagnol semble d’ailleurs avoir une touche concrète en Premier League, du côté de West Ham, qui fait le forcing pour le recruter au plus vite.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec le PSG, Carlos Soler (27 ans) ne semble plus avoir d’avenir du côté du Parc des Princes. Le milieu espagnol se retrouve barré par une concurrence imposante (Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz…), et Luis Enrique lui préfère ces autres options. Un départ du PSG semble donc inéluctable pour Soler.

🚨⚒️ West Ham already made initial contact to explore deal for Carlos Soler as new midfielder.



Direct talks to follow in the next days with player's camp while West Ham will also work on exits/outgoings as priority.