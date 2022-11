Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le «nouveau Neymar» lâche un indice sur son avenir

Publié le 13 novembre 2022 à 09h15

Axel Cornic

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais également du Real Madrid, de Chelsea et d’autres grosses écuries européennes, Endrick aura l’embarras du choix pour son avenir. Le prodige de Palmeiras, que l’on annonce déjà comme le successeur de Neymar, semble toutefois avoir un petit faible pour une destination assez inattendue !

Il n’a que 16 ans, mais la bataille autour de son avenir fait déjà rage en Europe. Le PSG et les grands clubs du Vieux Continent s’arrachent Endrick, la nouvelle pépite du football brésilien, qui devrait être l’un des gros dossiers des prochaines sessions de mercato.

Mercato - PSG : Attendu à Paris, il lâche une réponse claire à Campos https://t.co/K8HzuvHsZ8 pic.twitter.com/eUcRZKotd5 — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Endrick a déjà fait le tour des clubs intéressés

Les choses ont commencé à bouger, puisque le tout jeune attaquant de Palmeiras aurait déjà fait une sorte de tour d’Europe, pour rencontrer les clubs intéressés. Endrick aurait ainsi visité les installations du Real Madrid et de Chelsea, mais également celles du PSG.

« Le football italien ? Je dirais l’Inter, à cause de Ronaldo et Adriano »